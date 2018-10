Reutlingen Schwer verletzter Mann stirbt auf Wiese – Umstände unklar

Von red 24. Oktober 2018 - 11:09 Uhr

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Auf einer Wiese bei Reutlingen hat eine Frau einen schwer verletzten Mann gefunden. Der 48-Jährige starb trotz notärztlicher Betreuung. Die Umstände des Todes sind noch unklar. Fremdeinwirkung wird nicht ausgeschlossen.

Reutlingen - Eine Passantin hat am Dienstagabend in Bronnweiler (Reutlingen) auf einer Wiese einen schwer verletzten Mann entdeckt, der laut Polizei auf einer Wiese nahe der Landesstraße 383 lag. Ein Notarzt konnte dem 48-Jährigen nicht mehr helfen – der Mann starb noch vor Ort. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Die Todesumstände sollen laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch völlig unklar sein. Fremdeinwirkung wird derweil nicht ausgeschlossen und ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Kriminaltechniker suchten noch am Abend nach Spuren. Auch ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Obduktion soll am Mittwoch stattfinden, gab die Staatsanwaltschaft Tübingen bekannt.