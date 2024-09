1 Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Weil eine Radfahrerin eine rote Ampel missachtet, kommt es am Mittwoch in Reutlingen zu einem Unfall. Die Frau wird verletzt.











Link kopiert



Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Eberhardstraße in Reutlingen erlitten.