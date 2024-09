Reutlingen: Polizei nimmt mutmaßlichen Rauschgifthändler fest

Wegen des Verdachts des unerlaubten gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 28-Jährigen aus Reutlingen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann bereits vorbestraft und steht wegen gleichartiger Delikte unter Bewährung.

Laut Angaben der Polizei hatten anderweitige Ermittlungen die Beamten auf die Spur des 28-Jährigen geführt. Diesem wird vorgeworfen mit gesetzeswidrigem Cannabishandel seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Lesen Sie auch

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Freitag, 30. August, beobachteten Ermittler den Beschuldigten in Reutlingen auf beim Verkauf von Marihuana. Bei der anschließenden Kontrolle des mutmaßlichen Dealers fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte über 30 Gramm verkaufsfertig portioniertes Marihuana, wonach der Beschuldigte vorläufig festgenommen wurde.

Der 28-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Samstag beim Amtsgericht Reutlingen dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.