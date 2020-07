1 Die Leichen seien am Mittag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In Reutlingen hat die Polizei in einer Wohnung mehrere tote Menschen gefunden. Es handele sich um Mitglieder einer Familie. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Reutlingen - Die Polizei hat in einer Wohnung in Reutlingen drei tote Menschen gefunden. Es handele sich um Mitglieder einer Familie, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass Fremde oder Außenstehende an der Tat beteiligt gewesen seien.

Bei den Toten handelt es sich um den 56-jährigen Familienvater, die 45-jährige Mutter sowie den 18-jährigen Sohn. Die Polizei war von einem Angehörigen alarmiert worden, der sich Sorgen um die Familie gemacht hatte. Als die Beamten die Wohnung überprüften, fanden sie dort gegen 13.30 Uhr die Toten, die Verletzungen aufwiesen.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen ermitteln wegen des Verdachts eines innerfamiliären Tötungsdelikts und mutmaßlich anschließendem Suizid. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens, zur genauen Todesursache und zu den Hintergründen dauern an. Eine Obduktion soll hierüber weiteren Aufschluss geben.