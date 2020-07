Polizei findet drei Tote in Wohnung

1 Die Leichen seien am Mittag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In Reutlingen hat die Polizei in einer Wohnung mehrere tote Menschen gefunden. Es handele sich um Mitglieder einer Familie. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Reutlingen - Die Polizei hat in einer Reutlinger Wohnung drei Leichen gefunden. Es wird wegen des Verdachts eines innerfamiliären Tötungsdelikts ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Bei den Toten handle es sich um den 56 Jahre alten Familienvater, dessen 45-jährige Frau und den 18 Jahre alten Sohn des Paars. Bislang gebe es keine Hinweise, dass Fremde oder Außenstehende an der Tat beteiligt gewesen seien.

Ein Familienmitglied habe mutmaßlich Suizid begangen. Der genaue Hergang und die Todesursache waren aber zunächst unklar. Auch die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an. Eine Obduktion der Toten soll nun weiteren Aufschluss geben.

Die Toten waren am Freitagmittag gefunden worden

Auf Fotos war zu sehen, wie Polizisten die Straße vor dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sickenhausen mit rot-weißem Absperrband sicherten. Vor dem Haus war ein Pavillon aufgebaut. Auch Spezialisten der Kriminaltechnik waren im Einsatz und machten sich daran, Spuren zu sichern.

Die Toten waren am Freitagmittag gefunden worden. Ein besorgter Angehöriger der Familie hatte zuvor die Polizei informiert. Als die Beamten die Wohnung überprüften, fanden sie die drei Leichen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/