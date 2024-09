1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach einem Großbrand mit Millionenschaden in einer Lagerhalle in Reutlingen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.











Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in einem Gewerbepark in der Straße In Laisen in Reutlingen am frühen Dienstagmorgen dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache an.