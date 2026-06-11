Reutlingen: Linksextremisten-Blog listet Brand im Umspannwerk als Aktion auf

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung im Umspannwerk in Reutlingen prüfen Ermittler Verbindungen zu einem linksextremistischen Blog. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nur wenige.
Die Attacke auf das Stromnetz in Reutlingen wird laut dem Landeskriminalamt (LKA) auf einem linksextremistischen Blog thematisiert und deswegen ein Zusammenhang geprüft. Die Ermittler wollten herausfinden, inwieweit der Blog mit dem Feuer in einem Umspannwerk in der Nacht zum Montag in Verbindung stehe, teilte ein LKA-Sprecher mit. Dies sei nur eine Spur, der man nachgehe.