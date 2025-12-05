Reutlingen: Lieferwagenfahrer auf Fahrbahn geschleudert

1 Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa/Philipp Schulze

In Reutlingen prallt ein Auto auf der Gegenfahrbahn frontal auf einen Lieferwagen. Fünf Menschen werden verletzt, zwei davon schwer.











– Bei einem schweren Unfall in Reutlingen ist ein Lieferwagenfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige stand hinter seinem Wagen, als ein 22-Jähriger mit seinem Auto vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam und in das Lieferauto prallte. Der Lieferwagenfahrer wurde durch sein eigenes Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte.