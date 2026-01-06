1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Weil in einer Bar kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird, rastet ein Gast aus. Der Mann läuft wütend vor ein Auto - und beißt den Betreiber der Bar in den Arm.











Ein betrunkener Barbesucher hat in Reutlingen keinen Alkohol mehr bekommen und daraufhin den Barbetreiber gebissen. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 23-Jährige in der Nacht zunächst wütend die Bar und lief kurz darauf offenbar in psychischem Ausnahmezustand vor den Wagen einer 22-Jährigen. Dabei schlug und trat er den Angaben zufolge gegen das Fahrzeug, das dabei beschädigt wurde.