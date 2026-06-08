Reutlingen: Großflächiger Stromausfall nach Feuer – Verdacht auf Brandstiftung

Was steckt hinter dem Stromausfall in Reutlingen? Es soll Hinweise auf Brandstiftung im Umspannwerk geben, mehrere Brandstellen werden untersucht.

Nach einem großflächigen Stromausfall in Reutlingen gibt es nach Angaben des Netzbetreibers Anzeichen für eine Brandstiftung in einem Umspannwerk. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt, sagte ein Sprecher von Netze BW. Ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg sagte, die Polizei ermittle in alle Richtungen.

LKA-Brandsachverständige seien in die Ermittlungen eingebunden. Das sei bei Vorfällen ab einer bestimmten Dimension aber üblich, erklärte er.

Rund 10.000 Kunden weiter ohne Strom

Nach Angaben von Netze BW ist das Umspannwerk Reutlingen-West betroffen. Seit 1.45 Uhr sei das Umspannwerk ausgefallen. Fünfeinhalb Stunden später sei etwa die Hälfte der betroffenen rund 20.000 Kunden der Fairnetz GmbH, des Strom- und Gasnetzbetreibers in der Region Reutlingen, wieder versorgt.

🔥 #Brand in einem #Umspannwerk in #Reutlingen um zwei Uhr heute Nacht.



⚡️ Dadurch großflächiger #Stromausfall in Teilen des Stadtgebiets und umliegender Gemeinden.



�� Feuerwehr und Polizei sind mit Großaufgebot im Einsatz! Der Brand ist inzwischen gelöscht. pic.twitter.com/YMMp1QHRX2 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) June 8, 2026

Die beiden Energieunternehmen teilen sich den Angaben zufolge das Umspannwerk. Dem Sprecher zufolge leistet Netze BW beim Wiederaufbau der Stromversorgung Amtshilfe.

Erinnerungen an Berliner Brandanschläge

Der Vorfall erinnert an einen mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung eines Berliner Technologieparks. Nach dem Anschlag am 9. September 2025 auf zwei Strommasten waren zeitweise rund 50.000 Privathaushalte und rund 2.000 Gewerbebetriebe von einem Stromausfall betroffen. Ein weiterer Anschlag auf Starkstromkabel in Berlin war 3. Januar verübt worden. Er dauerte noch länger als der im September.