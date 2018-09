Reutlingen Einjähriger Junge stürzt aus viertem Stock

Von red/dpa/lsw 03. September 2018 - 13:18 Uhr

Der Einjährige wurde in eine Klinik gebracht. Foto: dpa

Beim Spielen auf dem Bett ist ein einjähriger Junge in Reutlingen aus dem Fenster gefallen. Die Mutter war während des Vorfalls kurz in einem anderen Zimmer.

Reutlingen - Beim Sturz aus einem Fenster ist ein Einjähriger in Reutlingen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor hatte sein Bruder das Fenster im vierten Stock in der Nähe eines Bettes geöffnet. „Beim Spielen auf dem Bett ist der Junge aus dem Fenster gefallen“, sagte ein Sprecher.

Die Mutter war während des Vorfalls am Sonntagabend kurz in einem anderen Zimmer. Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung liegen laut Polizei bislang nicht vor. Der Einjährige wurde in eine Klinik gebracht.