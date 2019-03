1 Ein Dreijähriger ist in Reutlingen aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen (Symbolbild). Foto: dpa

In Reutlingen ist ein dreijähriger Junge am Sonntag aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen. Er wurde in eine Kinderklinik gebracht.

Reutlingen - Ein dreijähriger Junge ist am Sonntagmittag aus dem Fenster einer Wohnung in Reutlingen gefallen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fenster hat er offenbar selbst geöffnet.

Laut Polizeimeldung war die Mutter des Jungen gegen 12.30 Uhr in der Küche damit beschäftigt, das Essen zuzubereiten und sich um ihren Säugling zu kümmern. Der Dreijährige hielt sich währenddessen im Wohnzimmer auf, öffnete offenbar das Fenster und kletterte zunächst auf dem Fenstersims herum. Dann soll der Junge das Gleichgewicht verloren haben und mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus in der Storlachstraße fanden den Jungen und alarmierten den Rettungsdienst.

Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht. Laut Polizeibericht besteht keine Lebensgefahr.