Reutlingen: Betrunkenes Ehepaar randaliert – Frau schlägt Polizistin

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Streit in Reutlingen eskalierte: Eine 35-Jährige schlug einer Beamtin ins Gesicht. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die beiden.











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Bei einer Auseinandersetzung in einer Reutlinger Gaststätte ist eine Polizistin durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt worden. Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 35-jährigen Frau und einer anderen Barbesucherin gekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin mischten sich zwei Männer in den Streit an, was schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte.