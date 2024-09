1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Donnerstagmorgen ist es in Reutlingen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer löschen, dennoch wurde ein Senior schwer verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.











Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen in der Sebastian-Kneipp-Straße in Reutlingen schwer verletzt worden.