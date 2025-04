56-Jähriger greift Bekannten mit Messer an – U-Haft

Zwei Männer geraten am Dienstagabend in Reutlingen in einen Streit. Einer von ihnen zieht ein Messer und sticht mehrfach auf seinen Bekannten ein, der dabei lebensgefährlich verletzt wird.











Die Polizei hat am Dienstagabend in Reutlingen einen 58-Jährigen festgenommen. Er soll einen 55-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Tübingen mitteilt. Mittlerweile befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.