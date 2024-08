Ein 19-Jähriger hat am Mittwoch einen Unfall auf der B28 an der Anschlussstelle Reutlingen-Zentrum verursacht, als er auf die Bundesstraße auffahren wollte. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B28 entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 19-Jähriger kurz nach 18 Uhr mit einem Mercedes-Benz ML350 an der Anschlussstelle Reutlingen-Zentrum auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens kollidierte er hierbei beim Fahrstreifenwechsel mit der rechten Seite eines auf der B28 fahrenden Sattelzugs eines 37 Jahre alten Mannes. Im Anschluss prallte der Mercedes gegen die rechtsseitige Leitplanke.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.