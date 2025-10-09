Fans der "Ocean's"-Reihe dürfen sich freuen: George Clooney hat bestätigt, dass das Budget für "Ocean's 14" von Warner Bros. genehmigt wurde. Der Drehstart soll in etwa neun bis zehn Monaten erfolgen. Mit dabei sind wohl auch Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon und Don Cheadle.

Damit ist es wohl offiziell: Die legendäre Gauner-Crew kehrt zurück auf die große Leinwand. George Clooney (64) hat laut "Variety" im Gespräch mit "E! News" verkündet, dass Warner Bros. grünes Licht für "Ocean's 14" gegeben hat. Der Oscar-Preisträger bestätigte, dass die finanziellen Mittel bewilligt wurden und nun alles eine Frage der Terminplanung sei. "Wir haben gerade die Budget-Genehmigung von Warner Bros. bekommen und versuchen jetzt, alles aufzusetzen", erklärte Clooney demnach. Der Drehbeginn soll in ungefähr neun bis zehn Monaten starten, was bedeutet, dass die Kameras voraussichtlich 2026 zu rollen beginnen werden.

Die Nachricht dürfte bei Fans der Filmreihe für Begeisterung sorgen. Bereits 2023 hatte Clooney erstmals von einem vielversprechenden Drehbuch geschwärmt. Anfang 2025 wurde dann bekannt, dass David Leitch, der Regisseur hinter Erfolgen wie "The Fall Guy" und "Bullet Train", die Inszenierung des neuen Heist-Films übernehmen wird.

Kommt die alte Crew zurück?

Auf die Frage, ob er sich auf ein Wiedersehen mit Brad Pitt vor der Kamera freue, antwortete Clooney begeistert: "Ja, Brad, Matt und Don und Julia. Ich hatte gestern Abend ein Dinner mit Julia. Sie sind alle noch wirklich enge Freunde. Und so wäre die Chance, zusammen zu arbeiten, einfach großartig." Diese Aussage nährt die Hoffnung, dass die Stammbesetzung der Originaltrilogie - Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon und Don Cheadle - für das neue Abenteuer zurückkehren wird.

Die ursprüngliche "Ocean's"-Trilogie unter der Regie von Steven Soderbergh startete 2001 mit "Ocean's Eleven", der sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen ein durchschlagender Erfolg war. Der Film spielte weltweit über 450 Millionen US-Dollar ein. Es folgten die Fortsetzungen "Ocean's Twelve" von 2004 und "Ocean's Thirteen" aus dem Jahr 2007.

Das Franchise erweiterte sich 2018 um den Spin-off "Ocean's 8", in dem Sandra Bullock als Schwester von Clooneys Danny Ocean die Hauptrolle übernahm. An ihrer Seite standen Stars wie Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling und Anne Hathaway.

Prequel-Projekt kommt auch noch

"Ocean's 14" soll dabei ein eigenständiges Projekt sein und darf nicht mit dem bereits angekündigten Prequel verwechselt werden. Für letzteres sind die "Barbie"-Stars Margot Robbie und Ryan Gosling im Gespräch. Jay Roach soll Regie führen, während Carrie Solomon das Drehbuch verfasst. Dieser Film soll im Europa der 1960er-Jahre angesiedelt sein und eine völlig neue Geschichte im "Ocean's"-Universum erzählen.

Das bedeutet, dass Fans der Reihe gleich mit zwei neuen Filmen rechnen können - einem, der die Geschichte der bekannten Charaktere fortführt, und einem, der in die Vergangenheit blickt.