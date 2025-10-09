Fans der "Ocean's"-Reihe dürfen sich freuen: George Clooney hat bestätigt, dass das Budget für "Ocean's 14" von Warner Bros. genehmigt wurde. Der Drehstart soll in etwa neun bis zehn Monaten erfolgen. Mit dabei sind wohl auch Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon und Don Cheadle.
Damit ist es wohl offiziell: Die legendäre Gauner-Crew kehrt zurück auf die große Leinwand. George Clooney (64) hat laut "Variety" im Gespräch mit "E! News" verkündet, dass Warner Bros. grünes Licht für "Ocean's 14" gegeben hat. Der Oscar-Preisträger bestätigte, dass die finanziellen Mittel bewilligt wurden und nun alles eine Frage der Terminplanung sei. "Wir haben gerade die Budget-Genehmigung von Warner Bros. bekommen und versuchen jetzt, alles aufzusetzen", erklärte Clooney demnach. Der Drehbeginn soll in ungefähr neun bis zehn Monaten starten, was bedeutet, dass die Kameras voraussichtlich 2026 zu rollen beginnen werden.