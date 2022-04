1 „Return to Monkey Island“ soll bereits im Jahr 2022 erscheinen. Foto: Devolver Digital/Lucasfilm Games

Der „Monkey Island“-Erfinder Ron Gilbert hat bekannt gegeben, dass er momentan an einer Fortsetzung des Videospiel-Klassikers aus den Neunzigern arbeitet.















Link kopiert

Für die meisten Menschen dürften Sätze wie „Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!“ und „Du kämpfst wie eine Kuh.“ wohl nur für Verwunderung sorgen. Eingefleischten Fans der Videospiel-Reihe „Monkey Island“ geht bei diesen albernen Versatzstücken einer Konversation allerdings das Herz auf.

Umso mehr können sich Liebhaber des Point-and-Click-Adventures jetzt auf eine weitere Ladung doofer und ironischer Texte freuen. Denn mit „Return to Monkey Island“ kündigte der Schöpfer der Videospiel-Reihe, Ron Gilbert, ein neues Spiel im „Monkey Island“-Universum an.

Fortsetzung seit zwei Jahren in Entwicklung

Auf Twitter ließ Gilbert am Montag die Bombe platzen. Man arbeite seit zwei Jahren im stillen Kämmerlein an einem gewissen Etwas. Versehen war der Tweet mit einem Link, der zum ersten Video-Trailer des Spiels führte. “Return to Monkey Island“ setzt in der Chronologie nach dem zweiten Teil „LeChuck’s Revenge“ an. Es waren bis 2010 zwar weitere Spiele erschienen, allerdings ohne die Beteiligung von Ron Gilbert.

Noch in diesem Jahr soll das Spiel erscheinen, das von Devolver Digital entwickelt und von Lucasfilm Games veröffentlicht werden soll. Der Erfinder selbst ist mit seinem Entwicklerstudio Terrible Toybox an der Produktion beteiligt. Als Autor wird neben Gilbert auch “Monkey Island“-Veteran Dave Grossman angeführt. Außerdem wird Dominic Armato wieder als Synchronsprecher für die Hauptfigur Guybrush Threepwood benannt.