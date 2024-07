Rettungsübung in Wales: Prinz William nimmt im Löschfahrzeug Platz

1 Prinz William durfte bei einer Rettungsübung mitten im Geschehen sein. Foto: Chris Jackson/Getty Images

Prinz William hat einen Luftwaffenstützpunkt in Wales besucht, auf dem er selbst ausgebildet wurde. Der Royal durfte dabei in einer Übung in einem Löschfahrzeug Platz nehmen.











Prinz William (42) hat den Luftwaffenstützpunkt RAF Valley in der Grafschaft Anglesey in Wales besucht. Dort war er von 2010 bis 2013 bei einer "Search and Rescue"-Einheit als Hubschrauberpilot selbst im Dienst. Vater König Charles III. (75) ernannte William im vergangenen Jahr zum königlichen Ehren-Kommandanten seines ehemaligen Stützpunktes. Bei seinem Besuch wurde William herzlich empfangen und durfte bei einer Übung nicht nur zusehen.