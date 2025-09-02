Rettungsschwimmer? Fehlanzeige!: Deutscher Urlauber ertrinkt vor Mallorca

Tragödie am Strand von Can Picafort. Ein Deutscher wird vormittags leblos im Meer entdeckt. Rettungsschwimmer waren zu dem Zeitpunkt noch nicht im Einsatz.

Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist am Strand von Can Picafort im Norden der spanischen Ferieninsel ertrunken. Der balearische Rettungsschwimmer-Verband Marsave bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der Digitalzeitung „Crónica Balear“. Alle Versuche, den 62-Jährigen wiederzubeleben, blieben demnach erfolglos.

Badegäste hatten den Mann dem Bericht zufolge gegen 10.15 Uhr leblos im Wasser entdeckt und an Land gebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Rettungsschwimmer noch nicht im Einsatz. Badegäste und später der Notdienst versuchten etwa 30 Minuten lang, den Deutschen nach einem Herzstillstand zu reanimieren. Doch alle Bemühungen scheiterten. Zur genauen Herkunft des 62-Jährigen aus Deutschland gab es zunächst keine Angaben.

Verband fordert längere Einsatzzeiten der Rettungsschwimmer

Marsave weist seit Jahren darauf hin, dass viele Menschen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln bereits am frühen Morgen oder am Abend baden, wenn die Wachtürme noch nicht oder nicht mehr besetzt sind. Der Verband fordert deshalb längere Einsatzzeiten der Rettungsschwimmer.