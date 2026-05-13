Rettungsschwimmer im Einsatz: DLRG rettet über 1.000 Menschen am und im Wasser das Leben

Kaum jemand denkt bei Wärme, Sonne und Strand an Gefahr. Aber im Wasser und am Ufer drohen auch Tragödien. Wie oft die DLRG-Lebensretter helfen können und was für Optimismus sorgt.
Bremen/Hannover - Jedes Jahr kommt es in Deutschland zu Badeunfällen, viele enden tödlich. Oft ist es ein leiser Tod – und ein schneller, der binnen Minuten eintreten kann. An bewachten Gewässern sehen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer oft das Drama - im vergangenen Jahr haben die Wasserretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 704 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. 2024 waren sie in 699 Fällen noch rechtzeitig im Wasser zur Stelle.