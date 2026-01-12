Ein Rettungssanitäter, der unter anderem beim Amoklauf von Winnenden dabei war, hat vor Gericht Recht bekommen: die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Berufskrankheit.
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) eines Rettungssanitäters, der in drei Jahrzehnten wiederholt schwerwiegenden Ereignissen ausgesetzt war, ist wie eine Berufskrankheit anzuerkennen. Seine Schwächung der seelischen Abwehrstrukturen habe sich aufaddiert, teilte das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem am Montag in Stuttgart veröffentlichten Urteil mit