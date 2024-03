Rettungskräfte suchen Senioren in Sindelfingen: Vermisstensuche mit Happy End

1 In der Nacht von Samstag auf Sonntag suchten die Einsatzkräfte bis 4 Uhr morgens. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein an Demenz erkrankter Senior war am Freitag nicht von seinem Spaziergang heimgekehrt. Die Suche mit einer Rettungshundestaffel, Drohnengruppen und weiteren Einsatzkräften blieb lange Zeit erfolglos. Bis ein aufmerksamer Zeuge die Polizei alarmierte.











Am Freitagnachmittag ist ein älterer, an Demenz erkrankter Mann aus dem Sindelfinger Eichholz nach einem Spaziergang nicht mehr nach Hause gekommen. Nachdem bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben worden war, wurde am Samstagabend eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Beteiligt waren mehrere Rettungshundestaffeln aus den Landkreisen Böblingen, Calw, Esslingen, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen, dem Enzkreis zusammen mit den DRK Ortsvereinen Maichingen und Sindelfingen. Auch Drohnengruppen der Feuerwehren Böblingen, Sindelfingen und des Landratsamtes Böblingen waren vor Ort. Die Trupps suchten weiträumig die Waldgebiete ab. Die Suche wurde am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr ergebnislos beendet.