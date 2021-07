1 Der Radfahrer muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Renault-Fahrer übersieht im Kreisverkehr in Gerlingen einen 38-jährigen Radfahrer. Es kommt zum Unfall. Und der Heli zum Einsatz.

Gerlingen - Ein 38-jähriger Radfahrer musste nach einem Unfall in Gerlingen am Samstag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20 Uhr. Der Radfahrer, dessen Bike mit einem Triathlon-Lenker ausgerüstet war, befuhr den Kreisverkehr in der Ditzinger Straße. Zur gleichen Zeit wollte der 26-jährige Fahrer eines Renault Captur von der Dieselstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei den Radfahrer. Es kam zum Unfall. Der 38-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu.