Rettungshubschrauber in Pattonville: Kornwestheimer Bürger fordern Informationen

Mehrere Stadträte und die Verwaltung haben wegen der angedachten Erweiterung der Einsatzzeiten für den Rettungshubschrauber am Flugplatz Pattonville Anfragen von Bürgern erhalten. Die Stadt will informieren, hat aber selbst noch keine Unterlagen.











Das Thema Nachtflüge am Flugplatz Pattonville beschäftigt die Bürger und Stadträte. Hans Bartholomä (CDU) meldete sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Wort und fragte nach dem aktuellen Kenntnisstand zur Veränderung der Flugzeiten des Rettungshubschraubers. Zuvor hatte schon sein Fraktionskollege Sven Waldenmaier erklärt, dass viele Bürger aus Pattonville auf ihn zugekommen seien, weil sie wissen wollen, wie der Stand in der Angelegenheit ist. Denn der Rettungshubschrauber am Standort bei Pattonville soll künftig auch nachts fliegen.