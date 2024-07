Rettungshubschrauber in Pattonville: Bringen Nachtflüge dem Klinikum Ludwigsburg mehr Geld ?

1 Der Rettungshubschrauber aus Pattonville im EinsatzFoto: KS-Images.de / Karsten Schmalz Foto:

Während noch diskutiert wird, ob in Pattonville der Rettungshelikopter nachts fliegen darf, landen Hubschrauber schon regelmäßig in der Nacht in Ludwigsburg am Klinikum. Wie das zusammenhängt und warum die finanzielle Frage wohl keine Rolle spielt.











Link kopiert



Soll am Standort Pattonville der Betrieb des Rettungshubschraubers Christoph 51 auf die Nacht ausgeweitet werden? Diese Frage treibt derzeit viele Bürger in Kornwestheim und Remseck um. Anwohner befürchten gesundheitliche Schäden durch den Fluglärm in der Nacht. Das für die Genehmigung zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart sichtet gerade die Einwendungen und die dürften deutlich im dreistelligen Bereich liegen, weil allein in Pattonville so viele Bürger etwas gegen die Nachtflüge haben. Das Regierungspräsidium selbst will erst Anfang August Auskunft über die Einwendungen geben.