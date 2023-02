1 Die Frau musste mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Bisher konnte Sie noch nicht identifiziert werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Markus Klümper/IMAGO/Markus Klümper

Auf der Stadtbrücke in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag eine Frau schwerst verletzt, ihre Identität ist noch unbekannt. Ein 78-Jährige fuhr laut Polizei gegen 16.50 Uhr in seinem Auto von der Mühlstraße in Richtung Hallenbad über die Brücke und erfasste dabei die Frau. Den Angaben zufolge war sie etwa zehn Meter hinter einem Fußgängerüberweg von links nach rechts über die Straße gegangen.

Rettungshubschraube bring Schwerstverletzte in Klinik.

Nachdem ein Notarzt die Schwerstverletzte an der Unfallstelle erstversorgt hatte, brachte ein Rettungshubschrauber die Frau in eine Klinik. Da die Identität der Frau noch nicht feststeht, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Frau ist 1,63 Meter groß, dürfte über 50 Jahre alt sein und trug zum Zeitpunkt des Unfalls ein rosafarbene T-Shirt, eine rosa Strickjacke und Socken in derselben Farbe. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 04 20 dringen um Hinweise von Zeugen des Unfalls und Angaben zur Identität der Frau. An den laufenden Ermittlungen ist auch ein Gutachter beteiligt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2 000 Euro.