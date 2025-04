Acht Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Rettungshubschrauber-Einsatz in Schramberg

1 Wo und wodurch der Brand in dem Haus ausgelöst wurde, sei noch unklar. (Symbolbild) Foto: imago

Flammen schlagen aus einem Wohnhaus in der Schramberger Innenstadt. Die Feuerwehr rückt aus.











Link kopiert



Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schramberg sind acht Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden alle Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen.