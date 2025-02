1 Der Mann wurde laut Polizeibericht mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er am Montag verstarb. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Rollerfahrer stürzte am Sonntag in Esslingen und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo er am Montag verstarb.











Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Hohenheimer Straße in Esslingen am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Der 90-jährige Mann wurde laut Polizeibericht mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er am Montag verstarb.