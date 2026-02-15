Rettungseinsatz: Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme

4 Kormorane sind eigentlich menschenscheu. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

Es klingt unglaublich: Ein Kormoran, in dessen Schnabel sich ein Angelhaken festgesetzt hat, reagiert genau richtig: Er macht sich bei einer Notaufnahme bemerkbar.











Bremen - Ein Kormoran mit einem Angelhaken im Schnabel hat sich bei der Notaufnahme einer Klinik bemerkbar gemacht: Der Wildvogel habe dort mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür gepickt, teilte die Feuerwehr mit. Sie war am Nachmittag von den Mitarbeitern der Notaufnahme am Klinikum Links der Weser in Bremen alarmiert worden.