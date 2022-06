Feuerwehr rückt zu Brand in Hochhaus aus

Rettungseinsatz in Stuttgarter Innenstadt

5 Die Feuerwehr rückte am Abend zu dem Brand aus. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Mittwochabend kommt es in einem Hochhaus in Stuttgart zu einem Brand. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Löschfahrzeugen aus.















Wegen eines Brandes im 13. Obergeschoss eines Hochhauses in der Hegelstraße in Stuttgart ist am Mittwochabend die Feuerwehr ausgerückt. Mehrere Menschen hätten deswegen angerufen, teilte die Branddirektion Stuttgart mit.

Details waren zunächst unklar. Mehrere Löschzüge machten sich gegen 18.45 Uhr auf dem Weg zu dem Hochhaus. Nach Angaben der Polizei kam schwarzer Rauch aus einer der Wohnungen.