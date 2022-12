1 Der Mann wurde in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Ein 50-Jähriger wird am Freitag in Ostfildern (Kreis Esslingen) vom Ladekran eines Lastwagens am Kopf getroffen und schwer verletzt. Unfallursache war offenbar ein Bedienfehler, wodurch der Kran in die falsche Richtung schwenkte.















Schwere Verletzungen hat ein Mann am Freitagvormittag auf einer Baustelle in der Plieninger Straße in Scharnhausen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 50-Jährige gegen 11.20 Uhr am Kopf vom Ladekran eines Lastwagens getroffen. Ersten Erkenntnissen nach schwenkte der Arm des Krans durch eines Bedienfehlers in die falsche Richtung. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste der Verletzte in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht eingesetzt. Während des Einsatzes musste die Durchgangsstraße für eine Stunde voll gesperrt werden.