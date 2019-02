Feuerwehr rettet eingefrorenen Schwan aus dem See

Rettungseinsatz in Ludwigsburg

1 Feuerwehrmann Manuel Moz bei seinem ganz besonderen „Schwanensee“-Erlebnis. Foto: Feuerwehr Ludwigsburg

Glücklich ausgegangen ist für einen Schwan am Donnerstag ein eisiges Erlebnis: Er war auf dem Monrepossee in Ludwigsburg festgefroren. Beherzte Feuerwehrleute retteten ihn per Boots-Einsatz.

Ludwigsburg - Dass er einmal in eine solche Situation geraten würde, hatte dem Wasservogel wohl nicht geschwant: Er war – möglicherweise nachts beim Schlafen – im kälter werdenden und überfrierenden See am Schloss Monrepos im Eis festgefroren.

Spaziergänger entdeckten den Schwan, wie er vergebens versuchte, sich aus der misslichen Lage zu befreien, am Donnerstagvormittag und riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Die rückte mit ihrem Schnelleinsatzboot, das auch zur Personenrettung verwendet wird, an und arbeitete sich über die noch nicht zugefrorenen Partien des Sees zu dem im Eis gefangenen Vogel vor, der vor lauter erfolgloser Anstrengung immer hektischer wurde.

Erschöpfter Schwan kam ins Tierheim

Mit Schutzkleidung befreiten zwei Feuerwehrmänner den Vogel, wickelten das durchgefrorene Tier in ein Tuch ein und ruderten mit ihm an Land zurück. Dass der Einsatz souverän über die Bühne ging, ist laut Feuerwehr-Kommandant Ben Bockemühl kein Wunder. „Auch wenn solche Einsätze nicht ganz so oft vorkommen, üben wir sie natürlich“, sagt er.

Der völlig erschöpfte Schwan bekam ein Interimsquartier im Tierheim in Ludwigsburg-Hoheneck. Wenn er den Schock überwunden hat und wieder bei Kräften ist, darf er dann zurück zum Schlosssee – und sich auf Tage über dem Gefrierpunkt freuen.