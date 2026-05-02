Rettungseinsatz in Höhle: Leiche von Wanderer aus Falkensteiner Höhle geborgen

5 Der Mann war mit seiner Gruppe bereits rund 1.300 Meter tief in die Höhle im Kreis Reutlingen geklettert, als es passierte. Foto: Marius Bulling/dpa

Ein Ausflug in die Falkensteiner Höhle endet tragisch: Ein Mann stirbt, der Rettungseinsatz ist beschwerlich. Erst Stunden nach der Aktion verlassen die letzten Einsatzkräfte die Höhle.











Link kopiert



Grabenstetten - Nach einem mehrstündigen Rettungseinsatz ist die Leiche eines Mannes aus den Tiefen der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb geborgen worden. Die Gruppe und die Tourguides, mit denen der Mann am Feiertag unterwegs war, hatte die Höhle bereits zuvor verlassen. Der Mann war nach Polizeiangaben wegen eines medizinischen Vorfalls in der schwer zugänglichen Höhle gestorben.