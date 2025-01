Rettungseinsatz im Kreis Reutlingen Mann stürzt an Burgruine ab und stirbt im Krankenhaus

Am Montagabend gerät ein 36-Jähriger mit anderen Personen in einen Streit. Kurz darauf stürzt er an der Burgruine Greifenstein im Kreis Reutlingen ab. Der Mann stirbt im Krankenhaus an seinen Verletzungen.