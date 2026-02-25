Rettungseinsätze im Kreis: Wenn Handy, Uhr und Auto Hilfe holen

Fehlalarme durch Apps auf Smartphones, Smartwatches und Autos sind für die Mitarbeiter in der Göppinger Leitstelle mitunter eine Herausforderung.
Es ist ein ganz normaler Arbeitstag für die Disponenten der Integrierten Leitstelle von DRK und Feuerwehr in Göppingen. Ein Auto setzt einen Notruf ab, doch keiner meldet sich, die Mitarbeitenden hören lediglich die Hupe. Sie versuchen, den Grund für den Notruf per Nachfrage herauszubekommen, erhalten aber keine Antwort. Wieder hupt jemand, dann ein Kinderlachen. Für die Disponenten eine herausfordernde Situation, in der sie so schnell wie möglich, die Lage einschätzen müssen. Befindet sich jemand in Gefahr? Oder handelt es sich um ein Versehen? Das Auto steht auf einem Wanderparkplatz im Schlater Wald.