Rettungsdienst versorgt Halterin: Hund überfahren – tumultartige Szenen in Böblingen

Am Donnerstagmorgen kommt es zu einem Unfall in der Böblinger Poststraße: Ein Hund gerät unter einen Anhänger und ist tot. Das Tier war wohl nicht angeleint.

Besorgte Blicke bei Passanten in der Poststraße am Donnerstagvormittag: Ein kurzes Stück oberhalb der Verkehrsinsel beim Treff am See ist eine Menge Blut auf dem Asphalt zu sehen. Was ist hier passiert? Der Vorfall wird sich in keiner offiziellen Polizeimeldung wiederfinden, dennoch weiß man dort Bescheid. „Hund überfahren, Halterin kollabiert“, liest ein Pressesprecher beim zuständigen Polizeipräsidium in Ludwigsburg aus dem Einsatzprotokoll der Kollegen vor Ort vor.

Gegen 9.43 Uhr sei der Vorfall der Polizei gemeldet worden. Vor Ort müssen sich tumultartige Szene abgespielt haben. Ursprünglich seien die Beamten von einem Streit ausgegangen. „Eine Frau liegt auf der Straße“, habe es außerdem geheißen. Als die Beamten eintrafen, wurde schnell klar, was hier passiert war: Laut Augenzeugenberichten war ein kleiner Hund kurz hinter einem Zebrastreifen vom Anhänger eines Autos überrollt worden. Das Tier war wohl nicht angeleint.

Ein zweiter Hund bleibt unverletzt

Der Autofahrer hatte dies offenbar bemerkt. Er hielt an und kam zur Unfallstelle. Die Hundehalterin hatte vermutlich einen Schock erlitten und war zusammengebrochen. Ein Passant habe sich indes sehr aufgebracht mit dem Autofahrer unterhalten. Es sei aber nicht zu strafbaren Handlungen gekommen, so die Polizei. Als die Streifenbesatzung eintraf, regelte sie den Verkehr und nahm den Unfall auf. Der Rettungsdienst versorgte die kollabierte Hundehalterin. Ein zweiter Hund, der ebenfalls zu der Halterin gehört, wurde nicht verletzt.

Einige Stunden später ist von dem Unfall nichts mehr zu sehen. Bei den Menschen, die ihn beobachtet haben, wirkt das Ereignis aber noch weiter nach. „Ich dachte zuerst, da sei eine Frau überfahren worden“, sagt ein Augenzeuge. Er habe deshalb auch den Rettungsdienst gerufen. Der vermeintliche Passant, der sich laut Polizeiprotokoll so aufgebracht mit dem Autofahrer unterhalten habe, war laut einer anderen Augenzeugin wohl der männliche Begleiter der Frau.