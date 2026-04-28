Rettungsdienst in Baden-Württemberg: Retter, Kassen und Kommunen fordern Leitstellen-Reform

In Baden-Württemberg hat sich eine Allianz gebildet, die es so nicht oft gibt. Sie ist ungewöhnlich, weil die Beteiligten manchmal gegensätzliche Positionen vertreten – gerade, was die Finanzen anlangt. Und doch haben acht verschiedene Verbände jetzt ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet, das sie recht blumig „Visionspapier“ nennen. Darin geht es um die künftige Struktur der Leitstellen im Land.

Bisher gibt es in Baden-Württemberg 34 sogenannte Integrierte Leitstellen (ILS). Dort laufen vor allem die Notrufe unter der 112 ein, also für Feuerwehr und Rettungsdienst. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob diese kleinteilige Struktur noch zeitgemäß ist. Nicht wenige Experten würden lieber acht bis zwölf ILS sehen, um besser regionsübergreifend arbeiten zu können. Eine Gruppe im Innenministerium beschäftigt sich seit längerem mit dieser Frage.

Bisher ist es allerdings noch nicht einmal gelungen, die bestehenden Leitstellen landesweit mit einheitlicher Technik und Software auszustatten. An dieser Stelle setzen nun die beiden Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes, der Landesfeuerwehrverband, Landkreistag, Städtetag sowie AOK Baden-Württemberg, IKK classic und der Verband der Ersatzkassen an. Sie schlagen einen Kompromiss vor: die Bildung von regionalen Leitstellenverbünden.

Solche Verbünde könnten die bisherigen ILS erhalten, aber jeweils drei bis fünf von ihnen organisatorisch und technisch miteinander vernetzen. Abgedeckt wären dann jeweils zwischen 500 000 und 1,2 Millionen Einwohner. Am Ende steht das Ziel, auch diese Verbünde landesweit zu vernetzen. „Gemeinsam erfolgen könnten auch Personal- und Dienstplanung, gegenseitige Vertretbarkeiten, Zuweisung von Spezialaufgaben. Es geht nicht nur um eine verbesserte Zusammenarbeit, sondern um standortunabhängiges Arbeiten innerhalb eines Verbunds oder bei besonderen Lagen sogar außerhalb des Verbunds“, sagt Karin Bundschuh, Sprecherin des Badischen Roten Kreuzes. Das sichere Leistungsfähigkeit und einen wirtschaftlichen Betrieb.

Im Ernstfall müssen die Retter schnell vor Ort sein – wesentlich ist dafür auch eine funktionierende Leitstelle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Als Kritik am Land will man den Vorstoß nicht verstanden wissen. „Nein, das ist es nicht. Wir halten es jedoch für wichtig, die Leitstellen so fit zu machen, dass sie gut aufgestellt sind für die Herausforderungen der Zukunft“, so Bundschuh.

Und die Finanzen? Da schwebt das derzeitige Zauberwort Sondervermögen des Bundes durch das Papier. Falls daraus keine Mittel zur Verfügung stünden und auch das Land selbst zu klamm sei, sehen die Beteiligten einen anderen Weg. Dann könnte man das Konzept Schritt für Schritt im Rahmen des ohnehin notwendigen Neubaus von Leitstellen oder der Ersatzbeschaffung von Technikkomponenten umsetzen. Das Land müsste hierfür aber „finanzielle Anreize“ schaffen. Dauern könnte die Realisierung dann fünf bis zehn Jahre. Man erwarte, dass das Land die gemeinsame Arbeitsgruppe der Verbände „mit entsprechendem Personal unterstützt“.