Rettungsdienst in Baden-Württemberg: Retter, Kassen und Kommunen fordern Leitstellen-Reform

34 Integrierte Rettungsleitstellen gibt es im Land. Seit Jahren wird über eine Strukturänderung diskutiert. Ein bemerkenswerter Zusammenschluss prescht jetzt vor.
In Baden-Württemberg hat sich eine Allianz gebildet, die es so nicht oft gibt. Sie ist ungewöhnlich, weil die Beteiligten manchmal gegensätzliche Positionen vertreten – gerade, was die Finanzen anlangt. Und doch haben acht verschiedene Verbände jetzt ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet, das sie recht blumig „Visionspapier“ nennen. Darin geht es um die künftige Struktur der Leitstellen im Land.