Winfried Plötze ist Landesgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer. Gegen die wachsende Überlastung des Rettungsdiensts sieht er Wege – manche sind unbequem.
Der Rettungsdienst in Baden-Württemberg gilt seit Jahren als Patient. Die Einsatzzahlen steigen, die Belastungen für die Mitarbeitenden ebenso. Vielerorts können sie die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten, was die Eintreffzeiten betrifft. In Zukunft dürfte sich dieser Trend noch verstärken. Bisher wird durch stetiges Aufstocken der Fahrzeuge und zusätzliche Beschäftigte reagiert, doch das System läuft der Entwicklung stetig hinterher.