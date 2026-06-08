Rettungsaktion in Ludwigsburg: So geht es dem kleinen Waldkauz aus dem Salonwald

Als der Waldkauz im Salonwald gefunden wurde, war er nur noch Haut und Knochen – nun geht es ihm besser. Doch worauf sollten Tierfreunde achten, wenn sie ein Vogelbaby finden?

Als Häufchen Elend kam der kleine Waldkauz im Tierheim in Ludwigsburg an, den die Feuerwehr vergangene Woche im Salonwald an der Robert-Franck-Allee aufgesammelt hat. Auf gerade einmal fünf bis sechs Wochen schätzt man im Tierheim das kleine Kerlchen. „Der war total abgemagert, als er zu uns kam, die Schmeißfliegen hatten schon ihre Larven darauf abgelegt“, erinnert sich die Tierheimleiterin Anne Liebelt. „Das machen sie, wenn sie davon ausgehen, dass ein Tier bald stirbt.“

Mittlerweile habe man den Vogel aber stabilisieren können, „es geht ihm jetzt soweit wieder gut“, sagt sie erleichtert. Wenn es dabei bleibt, könne er bald in die Greifvogelstation in Bad-Friedrichshall umziehen.

Keine Eule, sondern ein Waldkauz

Erst war die Rede von einer kleinen Eule im Bericht der örtlichen Feuerwehr. Doch die Tierheimleiterin klärt auf: Es handelt sich tatsächlich um einen kleinen Waldkauz. Wie es dazu kam, dass dieser so völlig auf sich allein gestellt war, könne man nicht abschließend aufklären. Es wäre aber durchaus möglich, dass den Elterntieren etwas zugestoßen sei.

Anne Liebelt mahnt aber zur Vorsicht: Nicht jeder kleine Vogel, der auf den ersten Blick allein unterwegs ist, braucht auch Hilfe. Falsch verstandene Tierliebe kann so für unnötiges Tierleid sorgen.

Wenn jemand ein Vögelchen vermeintlich retten will und mitnimmt, obwohl es ihm eigentlich gutgeht und die Eltern nur kurz weg sind. Auch bei Käuzen sei es so, dass die „Altvögel“ ihren Nachwuchs noch weiterversorgen, auch wenn dieser das Nest bereits verlassen hat, so Anne Liebelt.

„Im Fall dieses kleinen Waldkauzes war es völlig richtig, zu handeln“, betont die Tierheimleiterin. Wer an anderer Stelle aber einen vermeintlich verlassenen Vogel entdeckt, sollte zuerst Kontakt zu einem Experten suchen, beispielsweise beim Tierschutzverein oder der Wildvogelhilfe, und um Rat fragen, wie man am besten vorgehen soll und ob das Tier auch wirklich Hilfe benötigt.