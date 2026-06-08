Rettungsaktion in Ludwigsburg: So geht es dem kleinen Waldkauz aus dem Salonwald

Als der Waldkauz im Salonwald gefunden wurde, war er nur noch Haut und Knochen – nun geht es ihm besser. Doch worauf sollten Tierfreunde achten, wenn sie ein Vogelbaby finden?
Als Häufchen Elend kam der kleine Waldkauz im Tierheim in Ludwigsburg an, den die Feuerwehr vergangene Woche im Salonwald an der Robert-Franck-Allee aufgesammelt hat. Auf gerade einmal fünf bis sechs Wochen schätzt man im Tierheim das kleine Kerlchen. „Der war total abgemagert, als er zu uns kam, die Schmeißfliegen hatten schon ihre Larven darauf abgelegt“, erinnert sich die Tierheimleiterin Anne Liebelt. „Das machen sie, wenn sie davon ausgehen, dass ein Tier bald stirbt.“