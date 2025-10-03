Rettungsaktion in den USA: Fatih Akin rettete Senioren-Ehepaar vor dem Ertrinken

Regisseur Fatih Akin hat zwei Menschen das Leben gerettet. Während einer Recherchereise für seinen Film "The Cut" in North Dakota entdeckte er ein überflutetes Auto mit einem Senioren-Ehepaar darin. Trotz eisiger Kälte zog er die beiden aus dem Wagen - obwohl ihn ihr Hund in Panik versetzte.
Es war eine Recherchereise, die Fatih Akin (52) nie vergessen wird. Der Regisseur war im US-Bundesstaat North Dakota unterwegs, um Drehorte für seinen Film "The Cut" zu erkunden. Doch statt Filmkulissen fand er sich plötzlich in einer lebensgefährlichen Situation wieder, wie er jetzt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erzählte.