Weil Sponsorengelder weggebrochen sind, bangte die Handball-Spielgemeinschaft um die Fortsetzung des Spielbetriebs. Jetzt ist klar: Auch kommende Saison kann gespielt werden.
Die seit 15 Jahren bestehende Handball-Spielgemeinschaft aus dem Bottwartal, die seit einigen Jahren den Namen SG Schozach-Bottwartal trägt, startete vor Weihnachten einen dramatischen Aufruf – unter anderem die Zukunft der ersten Mannschaften bei den Frauen (3. Liga) und Männern (Oberliga) war gefährdet. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden.