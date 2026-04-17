Wer im Schwäbischen Wald wandert, ist jetzt im Notfall schneller auffindbar. Ein neues System mit speziellen Schildern soll Rettungskräften entscheidende Minuten sparen.
Drei Wörter – „ausdrücklich.duften.abgewandelte“ – stehen im Schwäbischen Wald für einen präzisen Standort. Der Punkt liegt bei Kilometer 8 des Feenspuren-Premiumwanderwegs „Höhenzauber“ zwischen Althütte-Kallenberg und Rudersberg. Wer diese Kombination nennt, kann Rettungskräften seinen Aufenthaltsort auf wenige Meter genau beschreiben.