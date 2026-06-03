Ein Mundelsheimer nutzt KI, um auf das drohende Aus der Käsberg-Weinlage aufmerksam zu machen. Die Rettung sieht er in China und den USA – und in einer riesigen Skulptur.

Das, was Jürgen Schmatz vom Balkon seines Hauses in Mundelsheim aus sieht, kann man mit Fug und Recht als besten Panoramablick bezeichnen. Das malerische Örtchen Mundelsheim mit der hübschen Kilianskirche im Vordergrund, dahinter der Käsberg, wo die Weinberge steil in die Höhe ragen. Seit 40 Jahren, mehr als sein halbes Leben, lebt Jürgen Schmatz hier mit seiner Frau.

„Ich wohne hier und habe diesen Ausblick“, sagt er auf dem kleinen Balkon. Einen Ausblick, den der 78-Jährige nachvollziehbarerweise nicht missen möchte. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum er jetzt für den Erhalt des Käsbergs mobil macht. Jürgen Schmatz geht es um die Sache. Um den Erhalt einer der historisch bedeutendsten Weinlagen Württembergs mit echtem Alleinstellungsmerkmal.

Dramatische Lage

Was für eine Aussicht! Aber wie sieht es hier in ein paar Jahren aus? Foto: Sandra Lesacher

Anfang des Jahres hörte er einen Vortrag zweier Winzer, wie dramatisch die Lage auch in Mundelsheim inzwischen ist. Für Jürgen Schmatz war das der entscheidende Moment, er entschied sich, aktiv zu werden. Er ging es an wie einst in seinem Arbeitsleben: „Ich sehe das Problem und gehe dann in die Tiefe.“ Mehr als 40 Jahre arbeitete er bei Bosch, arbeitete als Techniker, in der Entwicklung und Vorentwicklung, im Produktmanagement und schließlich als Eventmanager.

Sich in komplexe Themen hineinzufuchsen, das sei genau sein Ding, sagt er. Mit dem Problem des Mundelsheimer Käsbergs ging Jürgen Schmatz aber diesmal einen für ihn ganz neuen Weg: Er holte sich künstliche Intelligenz ins Boot. „Ich wollte das mal auschecken, wie das läuft mit der KI“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Und man kann sagen: Es lief gut. „Gemeinsam“ wurden Infos gesammelt, Fakten verifiziert, Bilder erstellt, Fotos bearbeitet. Es wurde Wissen gebündelt und das alles letztlich zu einem gut vierminütigen Dokumentarfilm zusammengebaut. Dessen Inhalt lässt aufhorchen.

Und er dürfte auch wachrütteln, denn den Schockmoment hat Jürgen Schmatz bewusst gleich an den Anfang seines Films gesetzt: die idyllische Käsberg-Lage mit einem klaffenden Loch in der Mitte. Eine Vision, die er von der KI hat erstellen lassen – die aber nicht so weit von einer tatsächlich möglichen Zukunft entfernt ist.

Noch geben die Wengerter am Käsberg alles, dass das nicht passiert. Es ist harte Handarbeit, die sich finanziell nicht lohnt – ja, sogar ein Draufzahl-Geschäft ist. Jürgen Schmatz ist voll des Lobes für ihren Einsatz – und stellt die Frage, wie man dem Verfall der Steillagen entgegenwirken kann.

Unter anderem hat er mit der KI ausbaldowert, wie er es sagt, „dass wir den Käsberg als Anbaugebiet emotionalisieren müssen“. Die Lage – „sie ist einzigartig“, betont der 78-Jährige. Die Form des Amphitheaters und das Weinberghäuschen, wo schon König Wilhelm I. den Käsberg geadelt hat, sind die Punkte, mit denen man die Geschichte des hier angebauten Weines lebendig werden lassen kann.

„Der Käsberg muss global werden.“ Jürgen Schmatz, der Mundelsheimer findet, dass der Wein international vermarktet werden sollte.

„Der Käsberg muss global werden“, sagt Schmatz. Der Wein sollte deshalb seiner Meinung nach in die USA und nach China verkauft werden. „Die Menschen dort sind bereit, ein Vielfaches dafür zu zahlen – wenn die Story und die Verpackung stimmen. Was die Welt sucht, wächst hier.“

Was nicht heißt, dass es für Hiesige keinen Käsberg-Wein mehr geben soll. Wie weininteressiertes Publikum nach Mundelsheim kommt, hat sich Jürgen Schmatz ebenfalls überlegt. Mit „Kunst am Käsberg“ etwa. Und der Mundelsheimer denkt auch hier groß.

„Es muss eine Skulptur sein, die man mit dem Fernglas vom Fernsehturm in Stuttgart erkennen kann.“ Und zu seiner Idee einer großen Feuershow auf dem Neckar sagt er nur: „Da werden jetzt viele sagen, dass so etwas nicht möglich ist, aber bei ,Rhein in Flammen‘ funktioniert es auch.“

Käsberg soll Aushängeschild sein

Der Käsberg, sagt Jürgen Schmatz, muss „Ankerberg“ werden, quasi das Aushängeschild für Steillagenweinbau generell: eine Marke. Letztlich gehe es darum, den Käsberg wieder zu dem zu machen, was er früher war.

Denn vor Jahrzehnten, so hat der 78-Jährige recherchiert, war der Wein vom Käsberg für die Menschen noch etwas ganz Besonderes. „Man trank ihn sonntags oder zu Feierlichkeiten. Diese Wertschätzung ist mit der Zeit etwas verloren gegangen. Da müssen wir wieder hin. Nur internationaler und moderner.“