Ein Mundelsheimer nutzt KI, um auf das drohende Aus der Käsberg-Weinlage aufmerksam zu machen. Die Rettung sieht er in China und den USA – und in einer riesigen Skulptur.
Das, was Jürgen Schmatz vom Balkon seines Hauses in Mundelsheim aus sieht, kann man mit Fug und Recht als besten Panoramablick bezeichnen. Das malerische Örtchen Mundelsheim mit der hübschen Kilianskirche im Vordergrund, dahinter der Käsberg, wo die Weinberge steil in die Höhe ragen. Seit 40 Jahren, mehr als sein halbes Leben, lebt Jürgen Schmatz hier mit seiner Frau.