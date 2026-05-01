Rettichbar Deizisau: “Nehmen die Tiere immer im Ganzen“ – Gastro-Geheimtipp für Wild-Liebhaber

Gäste brauchen etwas Glück, aber wenn es in der Deizisauer Rettichbar (Kreis Esslingen) Wild gibt, kommt das aus dem Wald vor der Haustür. Dafür gab es jüngst eine Auszeichnung.
Man muss ein bisschen Glück haben, um in der Deizisauer Rettichbar einen Wildschweinbraten oder Rehgulasch zu bekommen. Aber wenn es dort Wild gibt, dann stammt es garantiert aus dem lokalen Wald und aus nachhaltiger Jagd. Deshalb wurde die Traditionswirtschaft mit Biergarten jetzt mit dem Label „Wild aus der Region“ ausgezeichnet.