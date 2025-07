Retter haben keinen Platz mehr: Feuerwehr Gerlingen in Not

Feuerwehr Gerlingen in Not

1 Viel zu klein und ohne Toiletten für Frauen: die Gerlinger Feuerwache. Foto: Simon Granville

Die Stadt müsste tief in die Tasche greifen für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das wird dringend gebraucht, das alte platzt aus allen Nähten – es fehlen mehr als 500 Quadratmeter.











Link kopiert



Die Stadt Gerlingen muss für ein neues Feuerwehrgerätehaus tief in die Tasche greifen. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die klären sollte, ob eine Sanierung und Erweiterung des Gebäudes in der Maybachstraße möglich ist. Als Reaktion darauf bringt die Stadt jetzt die Möglichkeit einer neuen Wache an einem ganz neuen Standort ins Spiel.