Retrowelt in Filderstadt: In diesem Keller wohnen Super Mario und He-Man

Ghostbusters, Wrestling-Figuren, Game Boys: Zwei Freunde aus Bernhausen haben ihr Sammelhobby zu einem Business gemacht. Wer kauft Retro-Spielzeug aus den 80ern und 90ern – und warum?
Als hätte man eine Zeitmaschine in ein Kinderzimmer der 80er oder 90er genommen. Hier sind He-Man und die anderen muskelbepackten Masters of the Universe, da die grünen Ninja-Turtles, dort drüben sieht man die Helden aus dem Star-Wars-Kosmos und etliche Wrestling-Figuren, und ein original verpacktes Hauptquartier der Ghostbusters gibt es auch noch. Es ist eine Sammlung von alten Action-Figuren, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen bringt. Zu finden ist sie im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bernhausen. Hier hat Retroworld.de seinen Sitz.