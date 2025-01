Retrospektive auf sein Lebenswerk: Wim Wenders reist erstmals nach Indien - und erhält besondere Ehre

1 Wim Wenders reist im Alter von 79 Jahren erstmals nach Indien - der Besuch hat einen besonderen Grund. Foto: imago images/PanoramiC

Die indische Film Heritage Foundation ehrt Wim Wenders mit einer umfassenden Retrospektive seiner Werke. Über 25 Tage werden 18 seiner Filme in fünf Städten gezeigt. Anlass ist sein erster Besuch des Landes jemals.











Wim Wenders (79) ist schon viel um die Welt gereist - aber noch nie nach Indien. Bis jetzt: Im Alter von 79 Jahren steht der deutsche Filmemacher und Fotograf vor seinem ersten Besuch in der Heimat Bollywoods. Die indische Film Heritage Foundation (FHF) ehrt Wenders im Rahmen der Reise unter dem Titel "Wim Wenders - King of the Road" - The India Tour" mit einer Retrospektive seiner Werke aus den vergangenen fünf Jahrzehnten seines Schaffens.