Von Depeche Mode bis Grace Jones: Zwei DJ-Urgesteine aus Stuttgart blicken vor der Retro-Party in der Staatsgalerie zurück auf Aufbruch, Architektur und Ausgehkultur der 1980er.
Schulterpolster, Neonfarben, Dauerwellen, Tennissocken. Popper und Punks. Die 80er waren laut, schrill und heftig. In Stuttgart hatten sie zudem zwei feste Taktgeber: Jens Herzberg und Uwe Sontheimer. Seit Jahrzehnten mischen die beiden DJs mit viel Enthusiasmus im Nachtleben der Stadt mit – damals wie heute. Am 27. Februar legen sie bei der großen 80er-Jahre-Party in der Staatsgalerie auf. Zeit für einen Rückblick.