Ein Blick in Halle 1, in der vor allem hochpreisige Fahrzeuge zum Kauf angeboten werden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die Aussteller und Besucher haben sich am dritten Tag der Retro Classics zufrieden mit dem Verlauf der Oldtimermesse in Stuttgart gezeigt. Das Publikumsinteresse ist groß. In sieben Messehallen werden noch an diesem Sonntag, dem letzten Tag der viertägigen Veranstaltung, Oldtimer, Youngtimer, historische Motorräder, Busse und Nutzfahrzeuge ausgestellt. Die Messe ist geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Tageskarten kosten im Online-Verkauf 20 Euro, an der Tageskasse 22 Euro, ermäßigt 15 und 17 Euro.

Händler aus dem In- und Ausland verkaufen historische Fahrzeuge vom alltagstauglichen Kleinwagen bis zum raren und teuren Sammlerobjekt. Wer Ersatzteile für sein Fahrzeug sucht, wird bei den zahlreichen Teilehändlern fündig.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche steht in diesem Jahr ganz besonders im Fokus des Besucherinteresses: Der Porsche 911 wird in diesem Jahr 60 Jahre alt, das Unternehmen feiert zudem „75 Jahre Porsche Sportwagen“: 1948 wurde mit dem Modell 356/1 der erste Porsche Sportwagen realisiert. Entsprechend groß ist der Autohersteller auf der Messe präsent.